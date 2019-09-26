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Когда Украина вернет Крым: Сенцов дал прогноз

26 сентября 2019, 12:17

Пока Владимир Путин у власти, он Крым не отдаст, считает режиссер.

Сенцов
Сенцов уверен, что Украина вернет Крым / УНИАН

Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее объяснил, зачем Владимиру Путину был нужен обмен пленными, считает, что Украина не сможет вернуть Крым, пока у власти находится нынешний президент РФ.

"Он его никогда не отдаст, пока он у власти. Это нужно понимать", - сказал он в интервью Крым. Реалии.

Режиссер считает, что еще одна проблема, которая может стать на пути возвращения аннексированного полуострова – низкий уровень украинского патриотизма крымчан, который был еще и до оккупации.

"Сейчас вытесняют оттуда тех, кто более-менее не согласен. Они сами выезжают, не выдерживают этого всего, этой атмосферы, затхлости. И заселяют приезжими, крымчане местные называют их "понаехавшими". Их уже не одна сотня тысяч, и процесс продолжится. Процесс затянется, и население, по большей части, будет не лояльно к Украине. Это однозначно, и пытаться с ними наладить диалог будет достаточно тяжело",  - считает режиссер.

Также режиссер назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма.

"Люди живут так, как им комфортно жить. И эти двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортной, чем Украина, к сожалению. Это факт. Можно его отрицать, но так оно и есть", - добавил он.

"Но мы Крым не отдадим. У нас его забрали, но мы его вернем", - резюмировал Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов заявил, что Крым никогда до конца не был украинским. Режиссер отметил, что одной из причин пророссийских настроений крымчан был тот факт, что Киев проводил не совсем правильную политику на полуострове.

Крым аннексия Владимир Путин Олег Сенцов новости Украины
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