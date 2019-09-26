Сенцов: Крым никогда не был до конца украинским

Олег Сенцов рассказал о настроениях в Крыму до аннексии/ Фото krymr.com

Экс-пленник Кремля, украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов считает, что ныне аннексированный россиянами Крым никогда не был до конца украинским.

"Это было всегда (ориентация жителей Крыма на Россию, - ред.), к сожалению. Никогда он не был до конца украинским", - сказал Сенцов в интервью Крым.реалии.

Режиссер отметил, что одной из причин пророссийских настроений крымчан был тот факт, что Киев проводил не совсем правильную политику на полуострове.

"Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и так называемому "русскому миру", наоборот, не были вовремя пресечены. То есть, хорошие, правильные вещи делались, но немножко насильно, официально и не с душой. А вещи, которые были опасны, не пресекались. Но это политика государства, больше некого винить", - отметил Сенцов.

По его словам, люди живут так, как им комфортно жить: "И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт. Можно его отрицать, но так и есть".

Говоря о событиях 2014-го года, когда России удалось аннексировать Крым, Сенцов отметил, что в тот период, во время Майдана в Крыму была очень серьезная пропаганда – и российская федеральная, и местная.

"Бигборды были с рисунками парней в балаклавах, кидающих коктейли ("коктейли Молотова", - ред.), и написано: "Нет фашизму", "Майдан не пройдет" и прочее. Народ там очень сильно накручивали, поэтому он был изначально агрессивно настроен против происходящих событий в Киеве. А когда эти события вылились в новую власть, соответственно, народ был настроен на то, что у него с ними ничего общего нет", - рассказал режиссер.

Читайте такжеВолкер озвучил честный и благородный план возврата Киевом Крыма и ДонбассаНапомним, ранее Олег Сенцов заявил, что считает допустимым диалог с президентом России Владимиром Путиным, если существует понимание, с какой целью происходит общение.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал режиссер.