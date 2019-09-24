Сенцов объяснил, почему захват Крыма был неизбежен

Украина не имела шансов защитить Крым от РФ, отметил режиссер.
Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов полагает, что в 2014-м захват Крыма Российской Федерацией был неизбежен, поскольку армия Украины была практически развалена.
Власти РФ выбрали момент, когда Украина была максимально слабой за всю свою историю, и нанесла удар, рассказал режиссер в интервью Крым.Реалии.
По словам собеседника, у Киева не было шансов защитить полуостров от России.
"…Даже если бы во главе страны (Украины - Ред.) стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов (захватить Крым - Ред.)", - полагает он.
Сенцов добавил, что в 2014-м у нашей страны армии не было никакой - она была практически развалена.
"…Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия… Силовые подразделения - СБУ, МВД - тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей", - объяснил собеседник.
Ранее Олег Сенцов сказал, что с российской стороной нельзя вести диалог о признании Крыма и неподконтрольной Киеву территории востока Украины частью России, а обо всем остальном можно говорить.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.