Сенцов объяснил, почему захват Крыма был неизбежен

Захват Крыма Россией был неизбежен, считает Олег Сенцов / УНИАН

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов полагает, что в 2014-м захват Крыма Российской Федерацией был неизбежен, поскольку армия Украины была практически развалена.

Власти РФ выбрали момент, когда Украина была максимально слабой за всю свою историю, и нанесла удар, рассказал режиссер в интервью Крым.Реалии.

По словам собеседника, у Киева не было шансов защитить полуостров от России.

"…Даже если бы во главе страны (Украины - Ред.) стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов (захватить Крым - Ред.)", - полагает он.

Сенцов добавил, что в 2014-м у нашей страны армии не было никакой - она была практически развалена.

"…Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия… Силовые подразделения - СБУ, МВД - тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей", - объяснил собеседник.

Ранее Олег Сенцов сказал, что с российской стороной нельзя вести диалог о признании Крыма и неподконтрольной Киеву территории востока Украины частью России, а обо всем остальном можно говорить.