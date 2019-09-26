Хороший парень: Сенцов объяснил, зачем Путину обмен пленными

Олег Сенцов / УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился на обмен пленными, потому что хочет перезагрузить отношения с Украиной. При этом главе российского государства наплевать на освобожденных 35 граждан РФ и это было не ради них.

"Сейчас такая ситуация сложилась политическая, что он хочет с Украиной отношения перезагрузить. Новые выборы же были в Европарламент, и Европа немножко от этого всего устала. Он эти тренды чувствует и пытается показать, что: "Я - хороший парень, ребята. Все забудем, будем жить дальше, все хорошо", - рассказал бывший узник Кремля Олег Сенцов в интервью Крым.Реалии.

При этом украинский режиссер указал, что Путин очень прагматичный человек, и именно его личность не имеет значения для российского президента.

"Путин – очень прагматичный человек и я не того полета птица, чтобы он на меня как-то особенно охотился, нет. Просто у многих ощущение так складывается. Если бы освободили Кольченко, освободили Чирния, а я один остался сидеть - да, это было бы показательно", - подытожил Сенцов.