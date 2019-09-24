В "ДНР" готовы к новому обмену пленными с Украиной: назван формат

В "ДНР" готовы к новому этапу обмена пленными / president.gov.ua

Власти "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Украиной в формате "50 на 88".

Об этом сообщила "уполномоченная по правам человека в республике" Дарья Морозова, передают РИА Новости.

"Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену", — сообщила Морозова.

Она добавила, что во время переговоров в Минске 18 сентября стороны сверили списки пленных, и договорились следовать механизму по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

"Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной", - сказала Морозова.

Напомним, 28 июля боевики "ЛДНР" отпустили четверых пленных украинцев.

Также в "ДНР" заявили, что готовы отдать Киеву 50 пленных в обмен на 102 сепаратиста.

Ранее в РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта.