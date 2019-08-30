В "ДНР" готовятся к обмену пленными с Украиной: известны подробности

Обмен пленными между "ДНР" и Украиной может состояться в конце сентября / president.gov.ua

Власти "ДНР" готовятся к обмену пленными с Украиной, который может состояться в конце сентября.

Об этом заявила так называемый "уполномоченный по правам человека в Республике" Дарья Морозова во время интервью сепаратистскому изданию ДАН, призвав Киев "не политизировать процесс".

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и к концу сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди, семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения удерживаемых", — сказала Морозова.

Напомним, 28 июля боевики "ЛДНР" отпустили четверых пленных украинцев.

Ранее в "ДНР" заявили, что готовы отдать Киеву 50 пленных в обмен на 102 сепаратиста.