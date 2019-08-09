В "ДНР" готовы отдать Киеву 50 пленных в обмен на 102 сепаратиста

9 августа 2019, 15:54

Боевики готовы к проведению второго этапа обмена.

Обмен пленными
В "ДНР" согласны на обмен по формуле "102 на 50" / president.gov.ua

В "ДНР" заявили о готовности передать Киеву 50 пленных, удерживаемых на Донбассе, в обмен на 102 сепаратиста.

Обмен по формуле "102 на 50" готова сделать так называемый "уполномоченный по правам человека в Республике" Дарья Морозова во время интервью ДАН.

"На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", — отметила Морозова.

Она подчеркнула, что ДНР в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц.

"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", — сказала она.

Напомним, 28 июля боевики "ЛДНР" отпустили четверых пленных украинцев.

Ранее Волкер назвал главное условие для освобождения пленных.

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ДНР обмен пленными Украина
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