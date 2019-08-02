Волкер назвал главное условие для освобождения пленных

Суд над украинскими моряками в РФ / Twitter.com bankomet

Для реальных шагов по освобождению пленных необходим непосредственный контакт между руководством Украины и России, заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

"Чтобы прийти к согласию, нужен непосредственный контакт между украинским и российским правительствами. Безусловно, есть поддержка со стороны США и партнеров по нормандскому формату. Но здесь должен быть прямой контакт. Между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и я считаю, что этот шаг помог встрече в нормандском формате в Париже, а затем и переговорам в Минске. Именно так это должно быть. Не думаю, что здесь может помочь участие сторонних игроков", — подчеркнул он в интервью Украинскому тижню.

Читайте такжеОсвобождение захваченных моряков: Зеленский рассказал о надежде на взаимопонимание с ПутинымВолкер считает, что "установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, — это верный способ добиться положительного результата".

По мнению американского дипломата, "Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах".

"Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И обращаются с ними без всякого уважения, как это должно быть по отношению к военным другой страны. Их судят в российском гражданском уголовном суде, что абсолютно неприемлемо", - сказал Волкер.

Он также обвинил российские власти в затягивании судебного процесса по поленным украинским морякам.

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"Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, затем был июль, а теперь уже перенесли на октябрь. Это недопустимо. И это действительно утраченная возможность для России, так как можно было нарастить динамику в вопросе обмена пленными и установления мира. Они не воспользовались этим шансом, однако и далее относятся к морякам как к заложникам", - добавил Волкер.

Напомним, ранее в России назвали условия и сроки возвращения украинских моряков.