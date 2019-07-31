Отдадут под расписку: в России озвучили сроки возвращения украинских моряков

Киев письменно заверил Москву, что моряки в случае освобождения продолжат участвовать в следственных и судебных действиях.
Украинские моряки, захваченные в плен в Керченском проливе, могут вернуться в Украину еще до октября 2019 – под личное поручительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.
При этом о прекращении уголовного дела против них в РФ речи нет. Если украинцы вернутся на родину, то, вероятно, в судебных и следственных действиях они будут участвовать в формате конференцсвязи, пишут Известия со ссылкой на высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.
Читайте также"Украинской речи не слышно было": моряки танкера Neyma рассказали подробности задержанияАдвокат моряков Николай Полозов заявил, что Киев письменно заверил следователей ФСБ, что моряки в случае освобождения продолжат участвовать в следственных и судебных действиях. Соответствующие документы находятся в Следкоме. Как только их получит следователь, который ведет дело моряков, у него будет 3 дня на принятие решения.
Полозов напомнил, что ранее МИД России уже предлагало отпустить моряков в Украину – если Киев гарантирует, что тех будут судить дома. В ответ украинское МИД заявило, что предложение российской стороны "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков. Также Волкер обратил внимание, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.