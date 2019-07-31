Отдадут под расписку: в России озвучили сроки возвращения украинских моряков

В России озвучили сроки возвращения украинских моряков / Новая газета

Украинские моряки, захваченные в плен в Керченском проливе, могут вернуться в Украину еще до октября 2019 – под личное поручительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

При этом о прекращении уголовного дела против них в РФ речи нет. Если украинцы вернутся на родину, то, вероятно, в судебных и следственных действиях они будут участвовать в формате конференцсвязи, пишут Известия со ссылкой на высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Читайте также"Украинской речи не слышно было": моряки танкера Neyma рассказали подробности задержанияАдвокат моряков Николай Полозов заявил, что Киев письменно заверил следователей ФСБ, что моряки в случае освобождения продолжат участвовать в следственных и судебных действиях. Соответствующие документы находятся в Следкоме. Как только их получит следователь, который ведет дело моряков, у него будет 3 дня на принятие решения.

Полозов напомнил, что ранее МИД России уже предлагало отпустить моряков в Украину – если Киев гарантирует, что тех будут судить дома. В ответ украинское МИД заявило, что предложение российской стороны "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не намерена освобождать захваченных в плен украинских моряков. Также Волкер обратил внимание, что моряков удерживают незаконно и их необходимо освободить "без каких-либо условий".