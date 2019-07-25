Эксперт пояснил, почему сорвался обмен пленными, и кто "любимая жена" Путина в Украине

25 июля 2019, 06:33

Перед выборами в парламент 2019 многие ожидали освобождения украинских моряков или Олега Сенцова – в обмен на Кирилла Вышинского.

Кремль четко показал, кто "любимая жена" Путина в Украине – эксперт

Кремль планировал освобождение некоторых украинцев из заключения в России перед выборами в парламент 2019, но эти планы сорвались, считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Как пояснил эксперт во время чата на Главреде, изначально со стороны Москвы такой ход рассматривался как пиар-ход для Виктора Медведчука. Но затем Путин посчитал это пустой тратой ресурсов.

"Относительно Гриба – сомневаюсь, что такие планы были. Были планы по другим заключенным. И они, кстати, были реализованы: четверых пленных отпустили из Донецка. То есть что-то в этом направлении делалось. Но не думаю, что это сильно повлияло на наших избирателей, хоть такой жест и был", – отметил Фесенко.

Читайте такжеКак Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламентеПо его словам, в экспертной среде многие говорили об освобождении украинских моряков – в обмен на экс-главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Даже украинский президент Владимир Зеленский признал возможность обменять Вышинского – что, правда, на Олега Сенцова.

"Ожидалось и было много слухов, даже Порошенко об этом говорил, что Россия могла отпустить нескольких моряков в обмен на Вышинского. Но в последний момент что-то сорвалось. Эта ситуация несколько напоминает ту историю с договоренностями об освобождении Сенцова, что была в прошлом году", – напомнил Фесенко.

Так что планы были, но не сработали, констатировал он.

"Думаю, потому что в Москве поняли, что не это является главным фактором влияния на украинских избирателей. Там надо было показывать, кто является "любимой женой" Путина в партийном измерении. Вот они и показывали, что "любимая жена" Путина – это Медведчук и его партия", – резюмировал аналитик.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые лично поговорил с Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора президенты Украины и России обсудили освобождение захваченных в плен украинских моряков.

Что касается Вышинского, то 16 июля уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг возможного обмена захваченных Россией украинских моряков на Вышинского. Она считает, что необходимо искать другие моральные и правовые способы возврата пленных домой.

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