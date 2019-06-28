Боевики "ЛДНР" отпустили четверых пленных украинцев

Боевики "ЛДНР" передали четверых пленных

Боевики Донбасса 28 июня в День Конституции передали Украине четверых пленных, которые были задержаны с 2016 по 2019 годы.

Заложников передали куму Владимира Путина и председателею политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктору Медведчуку, сообщает телеканал 112 Украина.

Передача пленных состоялась в аэропорту Минска, Беларусь. Они прилетели на самолете из Ростова-на-Дону. Затем их привезут в Украину.

Имена пленных, которые вернутся домой:

1. Дмитрий Великий. Военнослужащий ВСУ, попал в плен в 2016 году, был осужден в 2017 якобы за "осуществление террористической деятельности" и приговорен к 15 годам лишения свободы.

2. Яков Веремейчик. Военнослужащий ВСУ, взят в плен в 2018 году. Против него возбудили два уголовных дела: "геноцид" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

3. Эдуард Михеев. Задержан боевиками в 2017 году, за якобы "государственную измену" ему присудили 12 лет лишения свободы.

4. Максим Горяинов. Боевики взяли военнослужащего ВСУ в плен в мае 2019 года. Мужчину осудили за якобы "содействие террористической деятельности" и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее политолог указал на особенность освобождения пленных Медведчуком.