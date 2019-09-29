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Отставка секретаря СНБО: Зеленский решил судьбу Данилюка – СМИ

29 сентября 2019, 23:20

Глава государства рассмотрел заявление Александра Данилюка об отставке.

Данилюк
Александр Данилюк / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский примет отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Глава государства собирается подписать соответствующее заявление Данилюка, поданное им ранее, пишет Цензор.

Издание подчеркивает, что после серии консультаций в субботу и воскресенье президент принял такое решение.

Напомним, среди возможных причин отставки Данилюка, в частности, назвались - обида, конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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Кроме того, источник в Офисе главы государства говорил, что Данилюк "никакой и плетет интриги".

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