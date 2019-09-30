Под Киевом "труп за рулем" устроил хаос на дороге

Легковушка хаотично маневрировала на дороге из одной полосы в другую / Фото патрульной полиции Киевской области

Под Борисполем в Киевской области копы поймали пьяного водителя с 4,96 промилле алкоголя в крови – это практически смертельная доза.

Как сообщает пресс-служба полиции в Facebook, в половине шестого утра в субботу, 28 сентября, во время патрулирования на трассе Киев-Харьков-Должанский внимание патрульных привлек автомобиль Hyundai. Легковушка хаотично маневрировала на дороге из одной полосы в другую. Стражи порядка решили остановить водителя – они предположили, что ему стало плохо и нужна помощь.

После остановки выяснилось, что мужчина мертвецки пьян и почти не разговаривает.

"Полицейские помогли ему выйти из авто. Очевидным был факт, что 46-летний водитель нетрезв. Хотя последний пытался это отрицать. В присутствии двух свидетелей освидетельствование на состояние опьянения обнаружил у него 4,96 промилле", - сообщили в полиции.

Фото патрульной полиции Киевской области

Патрульные составили административный материал и отстранили мужчину от управления автомобилем.

Напомним, в Мироновке Киевской области 17-летний парень устроил смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще семеро - пострадали. Студент купил машину за несколько дней до аварии и управлял ею в нетрезвом состоянии. При этом у парня еще и не было водительского удостоверения.