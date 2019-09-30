Подшофе и без прав: под Киевом подросток устроил смертельную аварию

В результате ДТП один человек погиб, семеро - пострадали / Фото kv.npu.gov.ua

В Мироновке Киевской области 17-летний устроил смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще семеро - пострадали.

Как сообщает пресс-служба полиции, около семи утра в воскресенье, 29 сентября, автомобиль на большой скорости протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. За рулем авто находился местный студент, который купил машину за несколько дней до аварии и управлял ею в нетрезвом состоянии. При этом у парня еще и не было водительского удостоверения.

Авто протаранило забор / Фото kv.npu.gov.ua

В салоне автомобиля, кроме несовершеннолетнего водителя, были четверо парней и две девушки. Они получили травмы, однако остались живы. В результате ДТП 19-летний парень, который находился в багажнике.

В крови несовершеннолетнего водителя обнаружили 1,25 промилле алкоголя. По факту ДТП открыто уголовное производство по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Броварах Киевской области сотрудник управления полиции охраны въехал на своем авто в остановку общественного транспорта. При этом он был подшофе. Жертвой аварии стала учительница математики, кроме того травмы получили еще двое людей.