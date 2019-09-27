Учительница шла на юбилей: появились подробности смертельного ДТП при участии пьяного копа

Во время совершения ДТП сотрудник полиции охраны был пьян / Фото Информатор

В Броварах Киевской области сотрудник управления полиции охраны въехал на своем авто в остановку общественного транспорта. При этом он был подшофе. Жертвой аварии стала учительница математики, кроме того травмы получили еще двое людей.

ДТП произошло на выезде из Броваров на улице Киевская. Автомобиль Opel Vectra на большой скорости влетел в остановку, на которой находились люди. За рулем был сотрудник государственной полиции охраны, сообщает Информатор.

Сын погибшей в аварии женщины рассказал, что его мать работала учительницей математики в местной школе. В вечер аварии вместе с мужем она шла в гости на юбилей. В момент наезда они шли по тротуару вдоль остановки. Муж погибшей в результате ДТП оказался в реанимации и перенес операцию.

Очевидцы аварии утверждают, что сотрудник полиции охраны был пьян. Эту информацию якобы подтвердили врачи скорой помощи.

Тем временем в Нацполиции сообщили, что их сотрудник не справился с управлением машиной. По предварительным данным, он был подшофе. Глава НПУ Игорь Клименко принял решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования, добавил шеф полиции.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство, проводится расследование. Государственное бюро расследований задержало виновника аварии.

Напомним, ранее под Киевом пьяный полицейский за рулем иномарки насмерть сбил человека на переходе. По данным отдела коммуникации полиции Киевской области, водитель сам пришел в милицию и сообщил о ДТП.