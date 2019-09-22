ДТП под Одессой с 9 погибшими: стало известно о судьбе виновника трагедии

Последствия ДТП под Одессой с 9 погибшими / od.dsns.gov.ua

Правоохранители задержали водителя грузовика, который в субботу, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Одесской области, в котором погибли 9 человек.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

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Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.