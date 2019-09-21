Жуткое ДТП под Одессой: грузовик протаранил маршрутку, 9 погибших

В субботу, 21 сентября, в Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское погибли девять человек, еще двое получили травмы, заявили в областной полиции.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - сказано в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным областного управления ГСЧС, в результате ДТП погибли 9 и пострадали 3 человека.

"21.09.2019 г. в 14:11 в ГСЧС поступило сообщение, что в Овидиопольском районе, на 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский произошло столкновение рейсового микроавтобуса Мерседес Спринтер (д.р. ВН2688НО) и грузового автомобиля ДАФ ( д.р. ВА6924АВ). в результате ДТП погибли 9 человек и 3 человека пострадали", - рассказали спасатели.

Напомним, ранее сообщалось отом, что под Киевом грузовик протаранил легковушку, в результате погибли четыре человека.