Жуткое ДТП под Киевом: грузовик протаранил легковушку, четверо погибших

15 сентября 2019, 21:05

Смертельная авария произошла недалеко от поселка городского типа Макаров.

ДТП
В результате ДТП под Киевом погибли четыре человека

В воскресенье, 15 сентября, в Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла недалеко от поселка городского типа Макаров.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кагарлыке Киевской области в результате столкновения легкового авто и микроавтобуса погибли трое.

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погибшие ДТП Макаров Киевская область
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