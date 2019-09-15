Жуткое ДТП под Киевом: грузовик протаранил легковушку, четверо погибших

В результате ДТП под Киевом погибли четыре человека

В воскресенье, 15 сентября, в Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла недалеко от поселка городского типа Макаров.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кагарлыке Киевской области в результате столкновения легкового авто и микроавтобуса погибли трое.