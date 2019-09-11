"Трагическое ДТП": на Киевщине погибли три человека

На Киевщине столкнулись два авто, погибли три человека / Скриншот

Возле города Кагарлык Киевской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, одна из машин загорелась.

На Киевщине столкнулись Chevrolet и Volkswagen, погибли три человека, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, трагическая авария произошла на 72-м километре трассы Киев - Знаменка.

"…произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей…, которые ехали навстречу друг другу", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что 10 сентября на выезде из города Марьинка Донецкой области легковушка попала в ДТП, а потом - загорелась. В результате возгорания машины погибли два человека.