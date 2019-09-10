"Сгорели заживо": в Марьинке случилось жуткое ЧП, опубликованы фото

В Марьинке легковушка попала в ДТП и загорелась, две жертвы / dn.dsns.gov.ua

В ночь на вторник, 10 сентября, в Марьинке Донецкой области легковой автомобиль попал в аварию, а потом - загорелся.

ДТП произошло на выезде из города, в результате возгорания погибли два человека, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в регионе.

По данным ведомства, спасатели узнали об аварии в 00:30, а в 00:55 - ликвидировали. В ГСЧС добавили, что обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют специалисты.

"Бойцы 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, немедленно приступили к тушению пожара. К сожалению, в результате пожара погибли два человека, находившиеся в автомобиле", - отметили в госслужбе.

Также в ГСЧС показали фото с места происшествия.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате аварии "советский" автомобиль разорвало на две части, погибли ехавшие в машине супруги, 1967 года рождения.