"Советское авто разорвало на две части": под Киевом погибла супружеская пара

Под Киевом в ДТП погибла супружеская пара / kiev.informator.ua

В воскресенье вечером, 8 сентября, на окружной дороге Обухова (находится под Киевом) случилась авария с участием трех автомобилей, в результате которой "советскую" машину Москвич-2141 разорвало на две части, погибла ехавшая в ней супружеская пара.

ДТП произошло около 17:00, кроме Москвича в нем участвовали Ford Kuga и Mercedes ML, пишет Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

Издание выяснило, что авария случилась после того, как Москвич на прямом участке дороги начал выезжать на "встречку".

"На встречке Москвич зацепил заднюю часть Ford. От этого у Kuga лопнуло заднее колесо, но он продолжил движение. При этом "советский" автомобиль выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге", - отмечается в материале.

За авто Ford ехал Mercedes и протаранил Москвич, после этого "советское" авто разорвало на две части. На месте происшествия от полученных травм погибли супруги, 1967 года рождения. В результате аварии пострадали два человека, ехавшие в Mercedes, они получили незначительные травмы.

Также издание опубликовало фото и видео с места смертельного ДТП. Внимание, снимки и видео 18+!!!

Напомним, вечером 6 сентября у села Тесновка Коростышевского района Житомирской области не разминулись две легковушки, в результате аварии погибли четверо парней и пострадали три женщины.