В Киеве произошла необычная авария: опубликованы фото и видео с места ДТП

В Киеве из-за отпавшего колеса произошло тройное ДТП / kiev.informator.ua

В четверг, 30 августа, рано утром в Киеве на бульваре Дружбы народов у автомобиля Volkswagen лопнуло и отпало колесо, он вылетел на полосу встречного движения и ударил два машины — BMW и Peugeot.

Тройная авария произошла примерно в 06:30 возле Академии финансового управления, пострадал один водитель, пишет "Информатор".

"BMW и Peugeot двигались со стороны моста Патона в сторону станции метро "Лыбедская". Volkswagen двигался в противоположном направлении. На ходу у авто лопнуло и отпало колесо. Из-за этого оно вылетело на встречку и ударило две машины", — отмечается в материале.

По данным издания, в поврежденных авто сработали подушки безопасности, водителя Volkswagen госпитализировали с переломом руки. Из-за ДТП образовалась большая пробка в сторону моста Патона и в обратном направлении.

В Киеве из-за отпавшего колеса произошло тройное ДТП / kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 25 августа на площади Тараса Шевченко сотрудники патрульной полиции остановили авто Ford Kuga, которое нарушило правила — ехало по кругу против движения. По данным СМИ, за рулем машины находился бывший посол Украины в США Александр Моцик, он имел явные признаки алкогольного опьянения.