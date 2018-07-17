"Проезд по 8 гривень дает плоды": в Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо (фото)

Во вторник, 17 июля, в Киеве у следовавшего по машруту трамвая на ходу отпало колесо; интересно то, что это случилось после повышения цен на проезд, которые, по уверению КГГА, помогут отремонтировать и содержать в хорошем состоянии городской транспорт.

Техническое состояние этого трамвайного вагона оказалось не самым лучшим, сообщает Telegram-канал KyivOperativ, разместивший фотографии инцидента.

"Проезд по 8 грн уже дает свои плоды", - говорится в подписи к снимку.

Отмечается, что ЧП произошло на площади Тараса Шевченко. Судя по фото, колесо отвалилось у трамвая №12, следующего по маршруту Пуща-Водица - Контрактовая площадь.

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Ранее сообщалось, что КГГА приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева, соответствующее распоряжение было подписано. Власти оставили без внимания проходивший под Киевсоветом протест против повышения цен.

А в день перед повышением цен на проезд кассы попали в жесткую осаду - тысячи киевлян ринулись заранее закупаться проездными и пополнять их по старым тарифам.