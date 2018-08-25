В Киеве пьяный экс-посол Украины в США на иномарке ехал против движения — СМИ

В Киеве пьяный экс-посол Украины в США Александр Моцик на авто ехал против движения, узнали журналисты / kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на субботу, 25 августа, на площади Тараса Шевченко сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Ford Kuga, который нарушил правила — ехал по кругу против движения.

За рулем машины находился бывший посол Украины в США Александр Моцик и имел явные признаки алкогольного опьянения, пишет "Информатор" со ссылкой на правоохранителей.

"… на камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ", — отметило издание.

Копы составили на экс-посла протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами… лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Киеве пьяный экс-посол Украины в США Александр Моцик на авто ехал против движения, узнали журналисты / kiev.informator.ua

После оформления документа мужчине вызвали такси, а его авто эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, в начале апреля в Киеве водитель автомобиля на дипломатических номерах, принадлежащих посольству Российской Федерации, не справился с управлением, врезался в припаркованную машину, и пытался скрыться с места ДТП.