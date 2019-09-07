Трагедия на Житомирщине: в ДТП погибли четверо парней

На Житомирщине столкнулись два авто, есть четыре жертвы / zt.npu.gov.ua

В пятницу вечером, 6 сентября, возле села Тесновка Коростышевского района Житомирской области столкнулись два легковых автомобиль - ВАЗ и Opel Insignia, погибли четверо парней, пострадали три женщины.

Авария произошла на трассе Киев - Чоп около 20:30, ее жертвы - водитель и пассажиры ВАЗа, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что ВАЗ во время разворота не предоставил преимущество в движении авто Opel.

"…на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа, 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все - жители с. Ореховое Коростышевского района" - добавили в полиции.

В результате аварии пострадали женщина-водитель и две пассажирки иномарки, они попали в больницу, предварительно, с ушибами и ссадинами.

Ранее сообщалось, что вечером 4 сентября во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись две легковушки и пассажирский автобус, погиб один человек, а 14 – пострадали.