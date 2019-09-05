На Львовщине иностранец протаранил автобус с детьми: есть погибший, 14 пострадавших

5 сентября 2019, 09:10

Травмы получили 12 детей в возрасте от 10 до 12 лет и двое водителей автобуса.

ДТП
Мерседес выехал на встречную полосу / Фото полиции Львовщины

На автодороге Киев-Чоп произошло ДТП - вечером 4 сентября столкнулись два легковых автомобиля и пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 14 человек, один - погиб.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел между селами Дидилов и Банюнин во Львовской области. Автомобиль Mercedes-Benz Vito, за рулем которого находился иностранец, выехал на встречную полосу где допустил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan и автомобилем Volkswagen Jetta.

В момент столкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов.

В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса. Водитель Фольксвагена - 22-летний житель города Буск - не пострадал.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 2 сентября в Кременце Тернопольской области  в результате ДТП погиб известный украинский бард Василий Жданкин.

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ДТП дети полиция Львовская область новости Украины
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