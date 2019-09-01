Форд не разминулся с Москвичом: Кривой Рог всколыхнуло смертельное ДТП

В Кривом Роге Днепропетровской области 1 сентября на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке серьезно столкнулись два автомобиля.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии погибли трое человек.

По информации ГСЧС, сообщение о ДТП поступило спасателям в 14:48. На месте происшествия было установлено, что автомобили Москвич и Форд столкнули на перекрестке.

"Чрезвычайники провели оценку обстановки и обнаружили утечку горюче-смазочных материалов в результате дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать воспламенения топливо было смыто с дорожного покрытия автодороги", - уточнили спасатели.

Читайте такжеДТП с тещей Притулы: всплыли скандальные деталиОднако после аварии одно авто все же загорелось, его тушили сотрудники спасательной части.

Уточняется, что в результате ДТП погиб водитель Москвича 1976 года рождения и водитель и пассажир автомобиля Форд 1985, 1958 годов рождения. Обстоятельства аварии выясняются в результате расследования.

Местные СМИ сообщают, что ранее на водителя автомобиля Форд был составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Во время аварии скорость на спидометре застыла на цифре 130 км/ч.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП - столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль DAF с прицепом. В результате пострадали 10 человек - водитель и 9 пассажиров микроавтобуса.