На Днепропетровщине столкнулись маршрутка и грузовик: пострадали 10 человек

Авария произошла утром 31 августа на Елизаветовском шоссе / Фото ГосЧС

В Днепропетровской области произошло ДТП - столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль DAF с прицепом. В результате пострадали 10 человек - водитель и 9 пассажиров микроавтобуса.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, авария произошла утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка. Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс Днепр - Камянское.

Фото ГосЧС

В результате столкновения пострадали 10 пассажиров маршрутки и водитель. Последнего спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента. Все пострадавшие были направлены на медицинское обследование.

Напомним, 30 августа в Житомирской области в аварию попал автомобиль, в котором ехал народный депутат Михаил Бондарь. В результате ДТП политик получил многочисленные ушибы, также он сломал ребра.