В ДТП погиб известный украинский бард

Василий Жданкин погиб в ДТП практически возле своего дома / Фото: Facebook/Михаил Маслий

В Кременце Тернопольской области 2 сентября трагически оборвалась жизнь знаменитого украинского кобзаря Василия Жданкина.

"В последние годы певец облюбовал езду на скутере, его часто можно было увидеть за рулем в городе или по дороге на дачу, которой так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября 2019, примерно около 20 часов вечера, он, как оказалось, в последний раз выехал на нем из родного дома, легковая машина сбила его насмерть за каких-то несколько метров от дома", - сообщил в Facebook журналист Михаил Маслий.

Жданкин был одним из основоположников украинской музыки после обретения независимости. Он стал широко известен после участия в легендарном фестивале Червона Рута в 1989 году, где получил гран-при.

Легендарный кобзарь погиб в 61 год.

Одной из наиболее популярных песен Жданкина стала композиция "Чуєш, брате мій".

Василий Жданкин - известный украинский бард, кобзарь, бандурист, певец. Родился в России 23 мая 1958 года в станице Гурмай Краснодарского края, когда ему было два года, семье переехала в Тернопольскую область. Автор ряда музыкальных произведений на собственные и стихи украинских поэтов. Пел в церковном хоре Почаевской лавры УПЦ МП.

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