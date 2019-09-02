Умер легендарный украинский журналист: что известно

Александр Жураховский умер / Facebook Александра Жураховского

Умер Александр Жураховский – известный украинский спортивный журналист.

Ему было 52 года. Он скончался в Киеве днем 2 сентября.

Больше всего Жураховский известен своей комментаторской деятельностью. В частности, во время легендарного матча плей-офф Евро-2000 Словения-Украина именно он произнес культовую фразу "Сашко, где ты гулял". Так Александр отреагировал на гол в ворота Александра Шовковского с центра поля.

Александр Жураховский работал на телеканалах Интер, Первый национальный, был ведущим на радио Эра.

Facebook заполонили соболезнования родным и близким.

"Здесь и слов нету. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр..." – написал его давний коллега Руслан Свирин.

Читайте такжеЗаря провалила испанский экзамен: видео голов"Ужас… Умер один из самых известных спортивных журналистов Украины Александр Жураховский… Помню его эфиры на канале Интер, а также его комментарий матчей сборной Украины против Словении 20 лет назад… Я так и не успел пообщаться с ним о футзале… У меня нет слов", – написал Артем Терентьев.

Ранее умер фигурант дела о коррупции в ФИФА. Бывший президент КОНМЕБОЛ Николас Леос скончался на 91-м году жизни.