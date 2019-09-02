В Испании певицу убило ракетой в живот на сцене

Джоана Сайнс умерла / AhoraCantabria

Певица Джоана Сайнс, которая выступала с коллективом Super Hollywood Orchestra, погибла из-за неправильного взрыва феерверка во время концерта.

О том, что 30-летняя Джоана Сайнс погибла на фестивале в Лас-Берланасе недалеко от Мадрида пишет автралийское издание news.com.au.

Во время выступления, когда певица была на сцене, ей в живот выстрелила одна из двух ракет, поторые предназначались для феерверков, и разорвалась. Певица сразу потеряла сознание. Когда прибыла скорая, и попыталась увезти певицу в больницу, она уже умерла.

Издание AhoraCantabria в Twitter написало подробности смерти певицы.

Джоана Сайнс Погибла / Facebook / @Orquesta Super Hollywood

"Вероятная причина смерти Джоаны Сайнс (Суансес, 30 лет), танцорши оркестра Супер Голливуд: взрыв феерверка для шоу и удар по критической области тела кусочком от металлического снаряда", - говорится в сообщении.

La causa probable de la muerte de Joana Sainz (Suances, 30), bailarina de la orquesta 'Súper Hollywood': la explosión de un cartucho de chispas para el espectáculo y el impacto en una zona crítica del cuerpo con un trozo de su recipiente metálico convertido en esquirla pic.twitter.com/XysDjGU2Xq — ?️hora Cantabria (@AhoraCantabria) September 1, 2019

Джоану Сайнс убило ракетой для феерверков смотреть онлайн видео:

Видеозапись инцидента опубликовал портал news.com.au в понедельник, 2 сентября. На странице коллектива в фейсбуке фанаты выражают свои соболезнования и скорбь по поводу смерти артистки.