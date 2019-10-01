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"Тырят наши самолеты": через Крымский мост в Россию перегнали боевую авиацию

1 октября 2019, 12:09

СУ-27 перегоняли на автотранспорте из Крыма в сторону Краснодарского края Российской Федерации.

На Крымском мосту заметили боевую авиацию / скриншот

Через Крымский мост, который разрушается, оккупанты перегоняли боевую авиацию.

"Транзит" частично разобранных боевых самолетов засекли пользователи Сети.

В частности, на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter появилось несколько снимков, которые отчетливо демонстрирую передвижение боевой техники

Так стало известно, что СУ-27 перегоняли на автотранспорте из Крыма в сторону Краснодарского края Российской Федерации.

Отметим в комментариях пользователи Сети предположили, что оккупанты вывозят украинскую технику, которая была захвачена ими в Крыму в 2014 году. Об этом, по словам одного из пользователей, свидетельствует номер самолета на снимке — авиация с такими отметками была доставлена на аэродром в Крыму еще до 2014 года.

Оккупанты вывезли из Крыма боевую технику / скриншот

"Хм, интересно, номер 60 красный, откуда взялся. Как сообщают, 12 новых Су-27СМ(3) с красными номерами с "51" по "62" поступили на аэродром Крымск в состав 1-й аг 6972-й авиабазы, с 1.12.2013 года аг была переф. в 3-й ап. Позднее самолет с номером "60" сменил на "65 красный", - обратил внимание Серм.

Россия вывезли авиацию из Крыма
Россия вывезли авиацию из Крыма / скриншот

"Тырят наши самолеты", - убежден некто под ником Юк.

Читайте такжеНа Крымском мосту прокатили друга ПутинаНапомним, ранее сообщалось, российские летчики в аннексированном РФ Крыму бомбили наземные цели. Так, военные в ходе незаконных учений отрабатывали бомбовые и ракетные удары.

"В рамках планового выполнения полётных заданий экипажи бомбардировщиков СУ-24 и штурмовиков СУ-25СМ нанесли бомбовые и ракетные удары по мишенным позициям", - сообщили в четверг, 26 сентября, в пресс-службе российского Минобороны.

Отмечается, что стрельбы проходили на полигоне Опук. Всего в демонстрации силы прияли участие около 10 экипажей. Оккупанты прицельно метали бомбы, отрабатывали пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по предполагаемым командным пунктам, военной технике и огневым точкам.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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