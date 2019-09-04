"Милитарная дамба": Крымский мост рушится, угрожая всему Керченскому проливу

Крымский мост послужил причиной очередных экологических неприятностей Крыма.
Крымский мост, в который Россия вбухает еще 128 миллиардов, продолжает проседать, нанося непоправимый экологический ущерб Азовскому и Черному морям.
По свидетельствам жителей аннексированного полуострова, "стройка века" проседает все больше.
"Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается. Это приводит к огромным экологическим проблемам", – отмечается в Twitter-блоге Станция Крым.
Отмечается, что мост уже почти соприкасается с поверхностью моря.
В комментариях люди пишут: "Любому челу с мозгами понятно, что это не мост, а милитарная дамба для изоляции Азовского моря как внутреннего моря Мордовии", "Это забор, притворившийся мостом" и пр.
Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го прошло открытие автодорожной части сооружения.
СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили нарушения, в том числе при строительстве опор не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.
Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что Керченский мост смещается.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.