Россия вбухает еще 128 миллиардов в Крымский мост

На данный момент строительство трассы - на стадии обсуждения / Скриншот видео с youtube.com

Оккупанты Крыма надумали построить новую бесплатную трассу от Краснодара до Крымского моста. Данный проект влетит российскому бюджету в копеечку.

Сейчас строительство дороги обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания Автодор. Проект призван разгрузить подходы к Крымскому мосту, пишут Ведомости.

По информации источников издания, новая трасса должна стать "главной дорогой Краснодарского края". Предполагается построить 128 километров. Работы должны завершиться в 2022 году. Стоимость строительства одного километра дороги оценивают в один миллиард рублей.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

В августе 2019 года строители протестировали на Крымском мосту систему освещения железной дороги. На три часа были включены почти 150 светильников.