На Крымском мосту протестировали освещение железной дороги

Крымский мост подсветили из-за железной дороги / REUTERS

Строители протестировали на Крымском мосту, который соединил Россию и аннексированный Крым, систему освещения железной дороги.

По информации пресс-службы Крымского моста, эксперимент провели на километровом пилотном участке, неподалеку от берега соседней России.

Уточняется, что на три часа были включены почти 150 светильников. Специалисты проверили степень освещенности путей в темное время суток.

"Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов", – цитирует пресс-служба Крымского моста инженера технического надзора компании СГМ-Мост Олега Северу.

/ Фото: пресс-служба Крымского моста

Всего система освещения железной дороги будет состоять из почти 2,5 тысяч светильников.

"В них – около 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться в утренние часы. В случае необходимости систему можно настроить дистанционно – из Центра управления производством крымского моста", – говорится в сообщении.

Представители пресс-службы транспортного перехода отмечают, что монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60 %. Они возводятся с обеих сторон двухпутной дороги. Согласно планам, поезда поедут по железной дороге в конце текущего года.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.