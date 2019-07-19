"Керченский мост под угрозой": в России похвастались укладкой всех рельс

19 июля 2019, 07:30

На Крымском мосту нужно выполнить большой комплекс работ, признали в инфоцентре проекта.

На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги
На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги / most.life

На построенном Россией мосту через Керченский пролив в захваченный Крым, который называют Керченским и Крымским, уложили все рельсы двухпутной железной дороги.

Две бригады, одна из которых улаживала рельсы второго пути (крымское направление) со стороны Керчи, а другая — со стороны Тамани — встретились, сообщили в информационном центре проекта Крымский мост.

По его данным, бригады сомкнули уложенные рельсы под сводом арки, после этого на Крымском мосту нужно будет выполнить большой комплекс работ, в частности, балластировку щебнем и выправку каждого пути.

"Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути… На первом — для встречного движения — стыковку провели месяцем ранее", — отмечается в сообщении.

В инфоцентре добавили, что всего на железную дорогу пошло около 5 тысяч тонн рельсов и свыше 76 тысяч штук шпал.

  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life
  • На Керченском мосту уложены все рельсы железной дороги most.life

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг утверждал, что эксплуатация железной дороги на Крымском мосту начнется в декабре 2019 года.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

Журналистка Лариса Волошина говорила, что российские и израильские исследователи обнаружили сдвиг конструкций Крымского моста в разные стороны, искривление сооружения приведет к тому, что мост просто нельзя будет использовать, особенно если будет введена в строй железнодорожная колея.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Крым железная дорога Керченский мост Крымский мост
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