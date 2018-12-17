Журналистка объяснила, почему Крымский мост нельзя будет использовать

Крымский мост нельзя будет эксплуатировать из-за искривления его конструкций, полагает журналистка / Скриншот видео с youtube.com

Журналистка Лариса Волошина считает, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) нельзя будет использовать из-за искривления его конструкций.

Российские и израильские исследователи обнаружили сдвиг конструкций Крымского моста в разные стороны — с одной стороны есть проседание на 80 мм, а в других местах зафиксировано выгибание вверх на 50 мм, рассказала аналитик Обозревателю.

По словам собеседницы, "это искривление приведет к тому, что мост утратит возможность эксплуатации".

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Чтобы мост упал, необходимо много времени, но до этого его уже нельзя будет эксплуатировать. В данном случае, это будет идти постепенно", — добавила она.

"В какой-то момент случится, что его просто нельзя будет использовать, особенно если они (россияне — Ред.) введут в строй железнодорожную колею...", — полагает Волошина.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.