Экс-советник Путина: Крымский мост — ФСБшная "керченская удавка"

10 декабря 2018, 16:48

Автомобильное полотно Керченского моста было искусственно занижено, отметил эксперт.

Экс-советник Владимира Путина сообщил, что Крымский мост является ФСБшной
Крымский мост является ФСБшной "керченской удавкой", сообщил экс-советник Владимира Путина / Скриншот видео с youtube.com

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что построенный страной мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) является ФСБшной "керченской удавкой" и достоин только одной судьбы — демонтажа.

Конфигурация и основные параметры Керченский мост "неоспоримо указывают на то, что он был построен таким образом, чтобы создать максимальные препятствия свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море", написал эксперт на своей странице в LiveJournal.

"…в 2014 году, когда Кремль заявил о намерении построить мост через Керченский пролив, Украина проинформировала российские власти о том, что в мариупольский порт Азовского моря заходят суда с надводной высотой 44 метра. Однако Россия построила мост с высотой арки основного прохода 35 метров при максимальной допустимой высоте судов, проходящих под ней (клиренс), 33 метров", — отметил автор.

Аналитик подчеркнул, что теперь Керченский пролив не могут пройти 144 судна, которые традиционно приходили в Мариуполь. "В 2016 году через Мариуполь и Бердянск в целом осуществлялось примерно 25% украинского морского экспорта. В 2017 году Мариупольский порт потерял 30% своего традиционного флота и 14% грузооборота. В 2018 году, по предварительным оценкам, потери составили еще 45% грузооборота для Мариупольского и 30% для Бердянского портов…", — добавил Илларионов.

Читайте такжеКрымский мост снесет природа — волонтерПо мнению экономиста, полотно автомобильной части Керченского моста было намеренно размещено на низких опорах, чтобы не дать прохода под неосновными пролетами cооружения любым маломерным судам, в том числе прогулочным яхтам, катерам, лодкам.

"Искусственность занижения автомобильного полотна особенно очевидна на фоне намного более высоко расположенного полотна железнодорожного моста, профиль которого требует небольших углов при подъеме к высшей точке моста и при спуске с него", — сообщил эксперт.

"Иными словами, как с практической, так и даже с эстетической точек зрения профиль автомобильного моста мог бы следовать очертаниям железнодорожного моста на более значительной высоте и тем самым дать относительно небольшим судам с неглубокой осадкой, а также маломерным судам возможность прохода через неосновные пролеты моста", — объяснил он.

"…Теперь практически все суда — независимо от их размера, водоизмещения, осадки — для удобства ФСБшного контроля за их движением (или недопущения такового) должны следовать только под основным пролетом моста", — поделился аналитик.

Читайте такжеЭксперт предупредил о последствиях смещения Крымского моста"Ширина основного (по сути — единственного) судоходного пролета Керченского моста составляет 185 метров. Наиболее узкий основной пролет среди мостов, построенных в последние годы, обнаруживается у Эресуннского моста (490 метров)…", — подчеркнул Илларионов.

  • Керченский мост Скриншот с aillarionov.livejournal.com
  • Керченский мост Скриншот с aillarionov.livejournal.com
  • Керченский мост Скриншот с aillarionov.livejournal.com
  • Керченский мост Скриншот с aillarionov.livejournal.com
  • Керченский мост Скриншот с aillarionov.livejournal.com
  • Керченский мост Скриншот с aillarionov.livejournal.com

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

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Крым Владимир Путин Керченский мост Крымский мост
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