Люди в ужасе: Крымский мост спровоцировал опасное явление, появилось видео

28 августа 2019, 09:19

Местные жители и туристы опасаются заходить в воду.

Крымский мост испортил тысячам туристов отдых в Крыму 2019
Крымский мост спровоцировал опасное явление / Reuters

В Керченском проливе и Азовском море у берегов Керчи возле Крымского моста наблюдается опасное явление – нашествие крупных медуз. Местные жители и туристы опасаются заходить в воду.

И дело непросто в отвращении – эти медузы представляют реальную опасность. Это корнероты, ожоги от которых могут сходить с кожи человека несколько лет. Диаметр ожога достигает до 25-50 см. Кроме того, такой ожог может спровоцировать у человека впоследствии стойкую аллергию на морепродукты.

Да и по виду эти медузы не слишком-то няшные: и весят до 10 кг, а в диаметре вырастают до 60 см.

Читайте такжеНикакие решения Путина не спасут Крым от деградацииВ итоге туристы, решившиеся на отдых в Крыму возле Крымского моста, оказываются практически лишены прелести морских купаний. У поселка Новоотрадное, на мысе Опук и в районе города Щелкино корнеротов особенно много, передает Крым. Реалии.

Медузы в Керчи 2019 – смотреть видео:

Их внезапная любовь к этим местам имеет вполне научное объяснение. Как ранее пояснил младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Приазовского парка Вадим Ткаченко, медузы аннексировали побережье Азовского моря потому, что вода здесь после строительства Керченского моста стала слишком соленой. Если сохранится тенденция к повышению солености, то медузы, с большой вероятностью, на курортах Крыма станут "постоянными клиентами".

Медузы в Геничевске – смотреть видео:

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
медузы Керченский мост Крымский мост
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:27
Коломойский пояснил, когда Зеленскому можно сказать "ауфвидерзейн"
09:19
Люди в ужасе: Крымский мост спровоцировал опасное явление, появилось видео Видео
09:00
"Чтобы не было холодной войны": Макрон предлагает пересмотреть отношения с РФ
08:29
Жара до +32 и много солнца: появился свежий прогноз погоды
08:26
Открытки на Успение Пресвятой Богородицы и поздравления на словах от души Фото
08:25
Медовый период закончился: плюсы и минусы первых 100 дней Зеленского мнение
07:54
Возвращение РФ в G7: Госсекретарь США Помпео "вписался" за Россию
07:38
Илья Пономарев: Идя на переговоры, Зеленскому нужно написать на ладошке: "Путин – враг, лгун и с*ка"
07:35
На Львовщине взрыв газа разрушил часть жилого дома: есть погибший и пострадавшие Фото
07:33
Чат с политологом Александром Кочетковым
07:15
Советник Трампа рассказал о возможности участия США в "нормандском формате"
07:15
Как менялся образ Зеленского, и почему он противится стилю "отрезанная голова"
06:54
Тихая смерть G7 и плохие сигналы для Украины: почему саммит во Франции закончился провалом
06:34
Капец сосудам: магнитная буря в сентябре 2019 станет мощнейшей за последнее время Видео
06:18
Ореховый спас: что нельзя делать на Спас Нерукотворный 2019
06:01
Россия готовит "абхазский сценарий" на Донбассе - эксперт
05:39
В моду вернулась романтическая блуза с бантом из 70-х: с чем сочетать, фото Фото
05:10
У Нибиру три Луны: NASA впервые поймало в кадр затмение планеты смерти
04:22
Эксперты назвали лучшие сочетания продуктов для похудения
03:31
"Второй Зеленский": эксперт рассказал, почему Вакарчук провалился на выборах
02:29
Эксперт рассказал, какими проблемами озадачены строители Северного потока-2
01:52
Польза бороды: растительность на лице может защитить от страшной болезни
01:07
"Похоже на порно": российская певица без белья словила кайф с массажистом Фото
00:45
Козлова вылетела с US Open
00:25
Есть и не толстеть: диетолог назвала секретные привычки стройных людей
00:15
Лига чемпионов: результаты ответных матчей плей-офф
27 августа, вторник
23:46
Разумков прокомментировал слухи о новом премьере и составе Кабмина
23:34
Мошенники выманили у известной спортсменки миллион рублей
23:26
В Генштабе озвучили новые данные о погибших в Иловайском котле украинских военных
23:03
СМИ узнали, как в Слуге народа хотят реформировать Генпрокуратуру
22:43
Политолог рассказал, как Порошенко и Ко тихо саботировали политику Зеленского
22:12
"Поддерживают все": в Кремле высказались по поводу сделали встречи Путина с Зеленским
21:46
"Богдан шепчет на ухо": Зеленский рассказал о 100 днях своего президентства Видео
21:46
Путин побахвалился и рассказал, когда газ пойдет по Турецкому потоку
21:19
Шуфрич стал у руля комитета по вопросам свободы слова
21:04
Кубок Украины: результаты матчей второго предварительного раунда
20:58
В Верховной Раде выбрали глав всех комитетов - список
20:34
"Самое грязное порно в мире": Pornhub снял ролик с сексом в защиту экологии
20:17
"Ну это дно": в одной из киевских школ к 1 сентября подготовили стихи о Зеленском и Разумкове
20:15
Богатырева вернулась в Украину и ее схватили
20:15
Гневные небеса: бойцы ВСУ мощно грянули по боевикам на Донбассе - видео Видео
19:43
В России женщина пыталась накормить мужа щенками, чтобы излечить от туберкулеза Видео
19:41
Пакт Молотова-Риббентропа: в Польше сравнили Северный поток-2 с нацистско-советским сотрудничеством
19:35
Встреча лидеров "нормандской четверки" не состоится - эксперт
19:10
И так сойдет: в Одессе коммунальщики "починили" скульптуру с помощью скотча Видео
18:49
"Идут в комплекте с "русским миром": в Крыму кавказцы жестоко избили семью с ребенком, сеть бушует Видео
18:43
"Тр*хнула всех и вся": Maruv представила пикантный костюм для Танцев Фото
18:40
Умерла известная актриса и звезда сериалов "Солдаты и "Домашний арест"
18:18
Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019: приметы и традиции
18:17
Самовыдвиженцы захотели своего человека в вице-спикеры: озвучена кандидатура
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять