Люди в ужасе: Крымский мост спровоцировал опасное явление, появилось видео

Крымский мост спровоцировал опасное явление / Reuters

В Керченском проливе и Азовском море у берегов Керчи возле Крымского моста наблюдается опасное явление – нашествие крупных медуз. Местные жители и туристы опасаются заходить в воду.

И дело непросто в отвращении – эти медузы представляют реальную опасность. Это корнероты, ожоги от которых могут сходить с кожи человека несколько лет. Диаметр ожога достигает до 25-50 см. Кроме того, такой ожог может спровоцировать у человека впоследствии стойкую аллергию на морепродукты.

Да и по виду эти медузы не слишком-то няшные: и весят до 10 кг, а в диаметре вырастают до 60 см.

Читайте такжеНикакие решения Путина не спасут Крым от деградацииВ итоге туристы, решившиеся на отдых в Крыму возле Крымского моста, оказываются практически лишены прелести морских купаний. У поселка Новоотрадное, на мысе Опук и в районе города Щелкино корнеротов особенно много, передает Крым. Реалии.

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Их внезапная любовь к этим местам имеет вполне научное объяснение. Как ранее пояснил младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Приазовского парка Вадим Ткаченко, медузы аннексировали побережье Азовского моря потому, что вода здесь после строительства Керченского моста стала слишком соленой. Если сохранится тенденция к повышению солености, то медузы, с большой вероятностью, на курортах Крыма станут "постоянными клиентами".

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