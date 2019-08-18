"Сопли, противно": из-за "мерзких тварей" нельзя ехать на отдых в Геническ - видео

В Геническе море оккупировали медузы / скриншот

Поток туристов и отпускников в курортный Геническ Херсонской области резко упал из-за нашествия медуз.

В Сети слили гадкое видео, где Азовское море в Геническе нафаршировано медузами корнеротами.

К слову, на ролике видны медузы самых разных размеров, и их так много, что подобное зрелище уж никак не привлекает залезть в море и ополоснуться.

"Тем временем в Геническе. Море превратилось в суп с галушками", – шутят пользователи сети.

Отметим, эксперты говорят, что задержатся корнероты на пляжах Азовского моря до конца лета, поэтому, планируя отдых в этом регионе, следует быть готовым к укусам обитателей моря.

Некоторые пользователи сети пишут, что "Не хрен было перекрывать канал в Крым Нарушили экосистему, идёт засолонение моря и почвы То ли ещё будет".

Читайте также"В Турции дешевле, жлобы": туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке"Из- за этих тварей нормально не покупаешься, не вижу смысла на море ехать.. лично мне противно когда эти сопли в тебя врезаются, а еще и жалят ну нафиг", - добавил некто под ником КамазТВ.

"Медуз скидывают иностранные танкеры, я так думаю, а то раньше их не было. Вот и все. Лишь бы не жалили. Меньше надо гомна сливать в море ,а строить очистные сооружения, а не миллионами воровать транши", - высказался еще один пользователь Сети.

"Мерзкие твари. Как людям нырять и купаться?", - добавила Любовь Столярова.

Чем опасна медуза корнерот

При встрече с человеком медуза может использовать стрекательные клетки для самозащиты. Убить ими человека она не может, а вот нанести болезненный ожог вполне. Диаметр ожога порой составляет 25-50 сантиметров. Сходить с кожи такой ожог может несколько лет. Нередко в дальнейшем у пострадавшего человека появляется стойкая аллергия на морепродукты.

Напомним, ранее туристы показали на видео отдых на Азовских "болотах". Давеча некий блогер поставил оценку "два" популярному месту отдыха в Бердянске под названием "пляж лучших подруг".

"Камни, болото, грязь, тина, неприятные запахи — это полный треш и свинство", — красноречиво сказал автор видео.