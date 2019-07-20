"Сидят в моче зеленой, гадюшник и вонь": туристы показали на видео отдых на Азовских "болотах"

20 июля 2019, 11:51

Азовское море превратилось в "писюльки", делятся впечатлениями отдыхающие.

Туристы разнесли отдых на зеленом Азовском море / скриншот

В летний сезон курорты Азовского моря становятся объектом пристального внимания. Многие отпускники после отдыха в том или ином месте пытаются запечатлеть увиденное и описать то, что пришлось пережить.

"Пасутся" на курортах и блогеры, которые с особым рвением выносят на суд общественности недостатки популярных мест отдыха.

Давеча некий блогер поставил оценку "два" популярному месту отдыха в Бердянске под названием "пляж лучших подруг".

"Камни, болото, грязь, тина, неприятные запахи — это полный треш и свинство", — красноречиво сказал автор видео.

"Я честно не понимаю, как можно приезжать на Азовское море, платить немалые деньги за жилье и купаться в этом "болоте", мягко говоря, когда в каких то 2-х километрах есть идеальные пляжи с чистой водой. Я не хотел никого обидеть, но сам я бы в жизни там не купался и никому не рекомендую. Если Вы собрались отдохнуть на Азовском море и не знаете куда поехать, то рекомендую рассмотреть в качестве отдыха Бердянскую косу. В данном видео Вы увидите: Бердянск пляж, Третий пляж Бердянск, пляж на набережной Бердянска, пляж Лучших подруг, обзор пляжа Бердянска", - сказано в подписи под видео.

К слову, в комментариях под видео отпускники оставили свои отзывы о пляжах Бердянска

"Это не море и не отдых, это болото, гадюшник, еще и вонь, и едут сидят в моче зеленой, фу......лучше в своей деревне в ставке купаться, чище.....", - пишет Марго Рита.

"О боже!!!!! Это что такое зеленое????? Это море??? Это писюльки, а не море!!!! Охх",-добавил Михаил Радужный.

"Попробуйте море в Египте или Тайланде и ездить в Бердянск вы НИКОГДА НЕ будете", - высказалась Оксана Буханко.

"Ну помойку можно найти, где угодно! Поезжайте в Мариуполь - там практически каждый пляж такой. А может эта грязь целебная ?", - сказал Сергей Михайлов.

Напомним, ранее туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке.

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