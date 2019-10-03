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Нет в Украине: "слуга народа" засветил в Раде дорогущий смартфон

3 октября 2019, 00:43

Александр Салийчук прошел в парламент по списку Слуги народа под 76 номером.

iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro / Reuters

Недавно презентованный компаний Apple смартфон iPhоnе 11 Pro заметили в стенах Верховной Рады. Любителем дорогих американских телефонов оказался народный депутат от Слуги народа 32-летний Александр Салийчук, который за первый месяц своей работы получил заработную плату в размере 42 079 гривен.

Народный избранник буквально не выпускал новую игрушку их рук. Салийчук постоянно просматривал сообщения в мессенджерах, а также почти все время скролил социальные сети. Соответствующие фото опубликовало издание Страна.

Стоит отметить, что цена на iPhone 11 Pro в Европе стартует от 26 000 гривен. При этом в Украине данного смартфона еще нет. Планируется, что он поступит в официальную продажу 11 октября. Также пока что неизвестно, по какой цене их будут продавать украинцам, но на "сером рынке" такую игрушку можно приобрести примерно за 35-40 тысяч гривен.

Напомним, что компания Apple представила свой новый смартфон iPhоnе 11 Pro, который сходу покорил фанатов

смартфон Слуга народа iPhone 11 Pro
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