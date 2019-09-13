Чем удивил iPhone 11 Pro? новости компании

13 сентября 2019, 11:38

iPhone 11 Pro только вышел на рынок и уже покорил фанатов. По прогнозам, новинка станет флагманом.

Мощный и стильный – две краткие и главные характеристики смартфона. Разработчики наделили гаджет революционными обновлениями – от процессора с рекордной работоспособностью до тройной камеры.

Дизайнерские особенности

Айфон 11 Про внешне продолжает линейку прошлого поколения. Привычный эргономичный корпус отличается только увеличенной на 0,5 мм толщиной. Задняя панель изготовлена из высокопрочного стекла. Телефон выглядит аккуратным при размере в 5,8 дюймов. Небольшая трансформация коснулась только блока камеры, у него квадратная форма и три оптические составляющие. Блок слегка "выпирает", но это не нарушает общей эргономики.

Экран с улучшенной цветопередачей

iPhone 11 Pro работает на базе OLED-матрицы. Насыщенная и реалистичная цветопередача гарантирована. Частота обновлений при запуске динамических игр составляет 120 Гц. Геймплей стал более плавным и динамичным. При стандартных нагрузках дисплей будет обновляться с частотой в 90 Гц. Это отличный показатель для просмотра текстовой, графической и видеоинформации.

Увеличенная емкость аккумулятора и реверсивная зарядка

Продолжительность автономной работы увеличилась на 15%. Новинка также поддерживает функцию быстрой и беспроводной зарядки. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт, а беспроводной – 15 Вт. Кстати, телефон может выступать базой для подзарядки других гаджетов.

Повышенная производительность

На iPhone 11 Pro цена выше, чем на XS при старте продаж. Отметка колеблется в диапазоне 999$ и тому есть логичное объяснение. Устройство оснастили процессором Apple A13 Bionic. Чип более производительный и энергоэффективный, чем в моделях предыдущих поколений. Динамические игры с высокими требованиями к настройке графики и сложные рабочие приложения будут открываться за пару секунд.

Тройная камера для идеальных снимков

Основная камера оснащена тремя объективами. Все они на 12 Мп. Широкоугольная камера разработана для съемки реалистичных панорам, а наличие трехкратного зума позволит не портить качество фото или видео при приближении объекта съемки.

По материалам интернет-магазина Фокстрот.

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