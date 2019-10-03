Топ-чиновникам США могут запретить вести бизнес в "исторически коррумпированной" Украине

Штаты могут законодательно ограничить родственников чиновников в ведении бизнеса в Украине / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

После скандала с участием Украины, который грозит импичментом Дональду Трампу, ближайшим родственникам американских законодателей и топ-чиновников могут запретить вести бизнес в Украине. Соответствующий законопроект анонсировал сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Кеннеди считает, что правительство Украины "исторически коррумпировано", и "старшие члены нашего правительства не должны быть частью этого поведения". Чтобы исключить для американских топ-чиновников соблазн вести прибыльные дела в Украине, сенатор-республиканец подготовил проект закона.

"Мой законопроект устранит любые проявления неуместности или потенциального конфликта интересов для любого ближайшего члена семьи высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов. Лучший способ противостоять искушению - это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие закон", - цитирует Кеннеди The Hill.

В соответствии с документом, членов семей конгрессменов, сенаторов, министров, вице-президента и президента планируют лишить возможности "работать консультантами, сотрудниками, независимыми подрядчиками или членами совета директора в украинских компаниях, владеть более чем 5% акций любых предприятий, ведущих бизнес в Украине или с Украиной".

Кеннеди планирует подать законопроект, как только Конгресс вернется из двухнедельного перерыва 14 октября.

Напомним, в США разгорелся громкий политический скандал с участием Украины. Поводом для скандала стала беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой глава Белого дома просил украинского гаранат активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа на президентских выборах 2020 года.