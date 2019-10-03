"Эээ ... да…": нардеп от Слуги народа оконфузился во время выступления в Раде

Анатолий Остапенко / slovoidilo.ua

Народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко оконфузился во время выступления с места в зале Верховной Рады.

Ему предоставил слово спикер Дмитрий Разумков, при этом Остапенко попытался похвалить свою коллегу, но в последний момент забыл суть дела.

"Хочу поддержать нашу коллегу по поводу ... ээээ ... да-а ...", - сказал Остапенко.

После этого он убрал микрофон и прекратил свое выступление.

Отметим, что в момент выступления Остапенко в Раде обсуждали проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "слуги народа" оконфузились с названиями антикоррупционных органов.