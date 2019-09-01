"Еще учусь": "слуги народа" оконфузились с названиями антикоррупционных органов

Название САП повергло в ступор некоторых "слуг народа" / facebook.com/sap.gov.ua

В Верховной Раде журналисты провели своеобразный тест среди депутатов от партии Слуга народа на знание антикоррупционных органов.

При этом не все слуги народа оказались "в теме" даже несмотря на то, что некоторые из них изъявили желание работать в комитете по правоохранительной деятельности.

В частности, нардеп Сергей Гривко на просьбу расшифровать аббревиатуру САП сказал: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".

Читайте также"Х*й им в жопу!": депутат от Слуги народа случайно "спалился" на перепискеНародный депутат Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР, однако затруднился ответить, что такое САП и АРМА. При этом фамилия руководителя САП Назара Холодницкого ему также было незнакома.

Трудности с расшифровкой названия САП постигли и депутата Ольгу Коваль.

Отказался отвечать на вопрос, что такое АРМА депутат Андрей Клочко, а нардеп Алина Загоруйко хоть и похвасталась знанием отличий САП от ГБР и фамилий глав САП и НАБУ, однако "споткнулась" на вопросе об АРМА.

Наконец, депутат Дмитрий Костюк, выразивший желание работать в аграрном комитете, не смог сказать, сколько квадратных метров земли в одном гектаре.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Артем Дмитрук сразу после голосования затруднился назвать имя нового главы правительства.