"Слуга народа" не смог вспомнить имя премьера, за которого только что голосовал

31 августа 2019, 08:27

Артем Дмитрук считает Алексея Гончарука хорошим специалистом, хотя и не помнит его имени.

Дмитрук
Артем Дмитрук общался с Гончаруком в Трускавце  / скриншот

Депутат президентской партии Слуги народа Артем Дмитрук сразу после голосования не смог назвать имени нового главы правительства.

В частности, отвечая на вопрос журналиста Радио Свобода о новоизбранном премьер-министре Украины Алексее Гончаруке, нардеп не смог вспомнить его имя.

"Вы же видели, вы знаете. Всем уже известно", - сказал Дмитрук, однако так и не смог назвать ни имени, ни фамилии премьера.

По словам нардепа, он с главой Кабмина общался в Трускавце. Дмитрук назвал его "хорошим специалистом". Он убежден также, что все, кто был назначен, также хорошие специалисты.

Напомним, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

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