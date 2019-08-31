"Слуга народа" не смог вспомнить имя премьера, за которого только что голосовал

Артем Дмитрук общался с Гончаруком в Трускавце / скриншот

Депутат президентской партии Слуги народа Артем Дмитрук сразу после голосования не смог назвать имени нового главы правительства.

В частности, отвечая на вопрос журналиста Радио Свобода о новоизбранном премьер-министре Украины Алексее Гончаруке, нардеп не смог вспомнить его имя.

"Вы же видели, вы знаете. Всем уже известно", - сказал Дмитрук, однако так и не смог назвать ни имени, ни фамилии премьера.

По словам нардепа, он с главой Кабмина общался в Трускавце. Дмитрук назвал его "хорошим специалистом". Он убежден также, что все, кто был назначен, также хорошие специалисты.

Радіо Свобода запитало вчора депутата від "Слуги народу" Артема Дмитрука про новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Народний обранець не зміг назвати імені нового очільника уряду. pic.twitter.com/gCdPNAgqco — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 30, 2019

Напомним, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.