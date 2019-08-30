Первое ночное заседание Рады: ЕС и Голос досрочно покинули парламент

Рада утвердила календарный план осенней сессии / Фото: УНИАН

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва, затянувшееся из-за многочисленных голосований далеко за полночь, в полном составе покинули фракции Европейская солидарность и Голос.

"Фракция приняла решение не присутствовать при таком изнасиловании законодательства Украины", - цитирует УНИАН сопредседателя фракции ЕС Артура Герасимова, который дал комментарий журналистам в кулуарах парламента.

По словам Герасимова, депутаты от Слуги народа во время многочисленных голосований монобольшинством нарушили Конституцию Украины и законодательство страны. Он добавил, что обращения депутатов от ЕС по данному вопросу не были услышаны представителями Слуги народа.

Как сообщил в Twitter журналист Радио Свобода, сессионный зал в полном составе также покинула фракция партии Голос.

Заседание Верховной Рады продолжалось до 2:20 ночи 30 августа. Депутаты ускоренно рассматривали законопроекты, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским. Во время голосования в зале находились лишь несколько представителей Батькивщины, Оппозиционной платформы – За жизнь и внефракционных депутатов. За законопроекты, судя по информации на табло, голосовали не более 280 депутатов, то есть преимущественно фракция Слуга народа.

Читайте такжеРада назначила нового генпрокурораЗавершил заседание председатель парламента Дмитрий Разумков. В финале был представлен календарный план второй сессии 9-го созыва.

"Этим проектом предлагается начать вторую сессию IX созыва 3-го сентября и завершить ее работу 24 января 2020 года", - сказал представитель комитета парламента по вопросам регламента Сергей Кальченко, представляя проект постановления, за который проголосовали 278 нардепов.

Разумков уточнил, что вторая сессия парламента начнет работу во вторник, 3 сентября.

Как ранее сообщалось, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также Верховная Рада в первом чтении отменила депутатскую неприкосновенность.