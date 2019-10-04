Депутаты из Слуги народа в Раде интересовались секретами вечной молодости

"Слуги народа" в Раде интересовались источниками молодости / apostrophe.ua

Народные депутаты от партии Слуга народа Андрей Задорожный и его коллега в Верховной Раде на своем рабочем месте рассматривали книгу под названием Древний секрет источника молодости.

Момент, когда народные избранники обсуждали секреты вечной молодости, словил на камеру корреспондент Апострофа Александр Гончаров.

Судя по описанию из сети, она основана на шести ритуалах, рожденных в горах Тибета и в ней представлены идеи и техники, которые помогут выглядеть и чувствовать себя моложе на 10-15 лет, наделят силой, улучшат здоровье, продлят жизнь и научат получать от нее удовольствие.

Авторы книги призывают не ждать встречи лицом к лицу со смертью, а активировать процесс омоложения.

Нардепы заинтересовались вечной молодостью / apostrophe.ua

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