"Архаическая трущобная жизнь": украинцы требуют обнародовать все стенограммы переговоров Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Следом за требованием обнародовать все стенограммы разговоров президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным украинцы выразили желание почитать, о чем говорил экс-глава государства Петр Порошенко с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой и другими официальными лицами США в период с 2014 по 2019 годы. На сайте украинского президента проявились уже две соответствующие петиции – обе зарегистрированы 4 октября.

Автор петиции №22/075404-еп Александр Скубченко просит обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между Президентом Украины Петром Порошенко и Президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы. Также он просить обнародовать стенограмм всех телефонных разговоров Порошенко со всеми иными официальными лицами США за период с 2014 по 2019 годы. Данная инициатива набрала пока что набрала 63 голоса из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Автор петиции №22/075404-еп Александр Гоков более эмоционален. Он требует опубликовать все переписки, телефонные разговоры, внутренние распоряжения Порошенко на посту президента Украины и угрожает новыми Майданами. Данная инициатива набрала 75 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

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Напомним, ранее на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.